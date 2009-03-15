Сьогодні Металіст приймає Шахтаря

Харків. 15 березня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбудеться матч 20-го туру Чемпіонату України з футболу між місцевим Металістом і донецьким Шахтарем.

Гра носить принциповий характер, оскільки її результати вплинуть на розподіл місць у лідируючій трійці Чемпіонату. На сьогодні Металіст має 38 очок, і вразі виграшу впевнено піде у відрив на 4 очки від донецького Металурга (37) і Шахтаря (37), залишаючись на 2-му місці.

Лідирує в Чемпіонаті київське Динамо з 49 очками.

Для Металіста гра принципова ще й тим, що команда отримала дві поспіль поразки від лідера Динамо в національному Чемпіонаті і на Кубок УЄФА, а також втратила 2 очки у грі з аутсайдером ФК Львів. Харків’яни сповнені не лише реабілітуватися перед уболівальниками, а й підтвердити свої претензії на команду-сенсацію в нинішньому європейському Кубку.

Статистика не на боці Металіста. За даними прес-служби клубу, команди провели між собою 23 матчі. 16 разів перемагав Шахтар, 6 разів фіксувалася нічия, лише один раз харків’яни святкували перемогу. Різниця м’ячів 52-13 на користь донеччан.

Початок матчу сьогодні о 17.00.

Гра транслюватиметься на телеканалі ТРК «Україна», а також в Он-лайні на офіційному сайті Металіста.

Арбітр матчу Олег ОРЄХОВ (Київ).