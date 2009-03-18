Савинці бунтують проти Укрроса

Харків. 18 березня. УНІАН. Трудовий колектив ВАТ «Савинський цукровий завод» (сел.Савинці Балаклійського району Харківської області) виступає проти закриття свого підприємства, яке ініціює його власник - агропромислова асоціація «Група компаній «Укррос».

Про це УНІАН повідомив генеральний директор господарської асоціації «Харківцукор» Юрій ІЛЬЧЕНКО.

За його словами, «Укррос» два тижні тому ухвалив рішення не готувати Савинський завод до сезону переробки 2009-2010 років через нестачу сировини й фінансів. Довідавшись про це, робітники провели мітинг біля прохідної заводу. На ньому була заслухана інформація керівництва підприємства й представника «Укрросу» про ситуацію на Савинському цукрозаводі. За підсумками її обговорення, учасники зборів ухвалили звернення до влади області й країни з проханням сприяти продовженню подальшого функціонування підприємства. У випадку незадоволення їхніх вимог трудівники висловилися за вжиття більш радикальних дій, аж до перекриття автотраси державного значення й залізниці.

На думку голови Балаклійської райдержадміністрації Степана МАСЕЛЬСКОГО, «доля підприємства багато в чому залежить від встановлених у державі цін на цукор, паливо та матеріали, необхідні для роботи галузі». Тому, вважає він, уряду потрібно звернути увагу на проблеми галузі та змінити політику з даного питання.

Коли цього не станеться, зауважив Ю.ІЛЬЧЕНКО, може закритися ще й Куп`янський цукровий завод.

Довідка УНІАН. В Україні було 192 цукрозаводів, зараз залишилося 121 підприємство. Минулого року переробку вели 70 цукрозаводів.

У Харківській області з 11 цукрозаводів залишилося 9. Минулого сезону працювало 8 цукрозаводів.

Савинський цукровий завод пущено в експлуатацію 1962 року. Його потужності дозволяють переробляти 2550 тонн буряків на добу. Для мінімального завантаження (45 діб) цього підприємства необхідно заготовляти 115 тис. тонн буряка. В 2008 році підприємство функціонувало лише 38 днів, переробивши 101,8 тис. тонн сировини. Вихід цукру склав 13,52%.