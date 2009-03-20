Гамбург, ПСЖ і Манчестер Сіті проходять до чвертьфіналу Кубка

Результати матчів 1/8 фіналу

Закінчилися матчі у відповідь 1/8 Кубка УЄФА Галатасарай - Гамбург 2:3 (К’юелл 42 пен., Барош 48 - Герреро 57, 60, Оліч 90). Перший матч - 1:1 Брага - ПСЖ 0:1 (Оро 81) (0:0) Ольборг - Манчестер Сіті 2:0 (Шелтон 84, Якобсен 90 пен.) (0:2). За пенальті - 3:4. Нагадаємо, що раніше були зіграні матчі Шахтар - ЦСКА 2:0 (Фернандіньо 53 пен., Адріано 70). Перший матч 0:1. Зеніт - Удінезе 1:0 (Тимощук 34). (0:2). Металіст - Динамо 3:2 (Слюсар 29, 70, Коельо 56, Березовчук 77 автогол - Сабліч 68). (0:1). Сент-Етьєнн - Вердер 2:2 (Беналуан 64, Гра 90 - Прьодль 6, Пісарро 28). (0:1) Аякс - Марсель 2:2 (Ено 33, Сулеймані 74 - Ньянг 35, Мірс 110). (1:2).

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