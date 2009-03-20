На Харківщині викрито підпільний цех

У Харківській області викрито приватного підприємця, який організував цех з виготовлення і фасування борошна та незаконно використовував знак для товарів державного підприємства.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, у правопорушника вилучено 20 тонн борошна, фасувальну техніку та 10 тисяч пакетів для розфасовки. Сума завданих правовласнику збитків з’ясовується.

Слідчим управлінням порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.