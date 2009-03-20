Україна - на першому місці в рейтингу УЄФА

Дві перемоги плюс два бонусних очка за вихід двох команд в чвертьфінал Кубка УЄФА дозволили Україні цього сезону стати лідером за набраними очками в клубному рейтингу УЄФА, повідомляє Террикон. Наша країна зусиллями "Шахтаря", "Динамо", "Металіста" і "Дніпра" в черговий раз збільшила рекорд, який тепер складає 12.625 балів.

І це ще не межа! Вперше в історії, включаючи радянський період, українські клуби пробилися до чвертьфіналу Кубка УЄФА. А тут відразу два...

Клубний коефіцієнт країни в сезоні 2008/2009

Країна Коефф. Стартувало/залишилось

1. Україна 12.625 4 (2)

2. Англія 12.555 9 (5)

3. Іспанія 12.062 8 (2)

4. Італія 11.250 8 (1)

5. Німеччина 11.062 8 (3)

6. Франція 10.857 7 (2)

7. Росія 9.750 4 (0)

8. Данія 8.200 5 (0)

Що стосується загального рейтингу країни за п`ять років, то тут Україна зміцнила свою дев`яту позицію, яка дозволяє виставити в єврокубках відразу шість команд. Одна команда стартує з групового етапу Ліги чемпіонів, ще одна спробує пробитися в через двораундовий кваліфікаційний цикл, а чотири команди в сезоні 2010/2011 візьмуть старт в кваліфікаційних раундах Ліги Європи.