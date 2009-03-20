Проблемні банки: хроніка подій

Видання "Дело" продовжує стежити за ситуацією в банках, що зазнають фінансових труднощів.

Родовід Банк

На депозити і відсотки по заощадженнях наклали мораторій, тому «Родовід» їх не повертає. Пенсіонери можуть зняти не більше 500 гривень на день зі своїх карт, за рештою карт, у тому числі і зарплатних, ліміт встановлений на рівні 100 гривень на день. Готівка в «рідних» банкоматах або касах відділень недоступна. Зняти «живі» гроші можна в банкоматах партнерів «Родовіду»: Укрсоцбанку, Укрсиббанку, «Фінанси і Кредит» і Ощадбанку.

Раніше у фінустанові заявляли про те, що у четвер вже можуть бути затверджені умови виплати депозитів і відсотків за ними. Але вчора в прес-службі банку повідомили, що тимчасовому адміністраторові треба більше часу, для того, щоб розібратися з ситуацією в банку. «Раніше ми думали, що до четверга ситуація проясниться, але адміністраторові треба більше часу. Думаю, що наступного тижня будуть новини», — сказала прес-секретар «Родовіду» Дарина Хабарова.

«Національний Кредит»

Як повідомили в середу представники Нацбанку, зараз проводяться переговори про приєднання банку «Національний Кредит» до Промінвестбанку, який недавно «вилікувався». Нагадаємо, що у вівторок НБУ вивів тимчасову адміністрацію з ПІБу, якого купив російський Внєшекономбанк.

А поки в касах і банкоматах «Національного Кредиту» можна одержати не більше 300 гривень; розрахуватися в магазині за допомогою пластикової карти неможливо.

«Причорномор`я»

«Банк гідний рекапіталізациі за участю держави», — повідомив директор департаменту припинення діяльності банків НБУ Костянтин Раєвський, але суму, якої «Причорномор`я» потребує, не назвав. Фінустанова з початку введення тимчасової адміністрації (2 лютого 2009 року) не видає депозити, не виплачує відсотки, а в касах банку грошей немає.

«Біг Енергія»

Поки що банк не видає депозити і відсотки за ними. Щодо платіжних карт встановлений ліміт у 100 гривень на день, хоча, за словами співробітниці відділу операцій з платіжними картками, щодо зарплатних карт існують різні ліміти залежно від підприємства, на якому працює клієнт. Окрім кас відділень банку, гроші одержати ніде не можна, а в торгових мережах «пластик» не приймають.

«Київ»

У банку «Київ» видають тільки пенсії в розмірі не більше 500 гривень на день. Зарплатні проекти фінустанова поки не обслуговує. «Можливо, поточні рахунки ми обслуговуватимемо з наступного тижня», — прокоментувала співробітниця колл-центру. У торгових мережах пластикові карти банку не приймають.

Укрпромбанк

Укрпромбанк не переглядав останнім часом ліміти на платіжні карти. Клієнт може зняти не більше тисячі гривень з банкомату або в касі. Але без нюансів в банку не обходиться. За словами співробітника відділу платіжних карт, ліміти на деяких зарплатних картах можуть бути менше тисячі гривень. Для перевірки максимальної щодня доступної суми треба назвати номер карти співробітникові відділу. Втім, є і позитивні моменти — безготівковий розрахунок в торгових мережах обмежений 5 тисячами гривень.

Західінкомбанк

За інформацією Нацбанку, Західінкомбанк не розраховує на допомогу держави і шукає інвестора. А поки покупця банк не знайшов, випущені ним пластикові карти не обслуговуються в торгових мережах.

Зате невелику суму можна зняти в касі фінустанови або його банкоматах. Загальний ліміт щодо карт встановлений на рівні 300 гривень. Але, як пояснив співробітник відділу платіжних карт, різні філіали можуть встановлювати ліміти самостійно. «Можна збільшити індивідуальний ліміт, звернувшись у своє відділення. Там напишіть заяву на ім`я тимчасового адміністратора, і якщо буде можливість, вам збільшать суму видачі», — поділився секретом співробітник банку.

«Надра»

«Надра» видає щодня не більше тисячі гривень з каси або банкомату по зарплатних або пенсійних картах, але з однією обмовкою: одержати гроші можна тільки в тому відділенні, де була відкрита картка, або в головному офісі. В той же час максимальна щоденна сума за безготівковим розрахунком в магазинах або Інтернеті складає 50 гривень для Visa Electron і 500 гривень для Visa Classic.