Динамо і Шахтар дізналися суперників в Кубку УЄФА

Можливий український півфінал

У швейцарському Ньоне відбулося жеребкування Кубка УЕФА. Ось результати: Чвертьфінальні пари Гамбург - Манчестер Сіті ПСЖ - Динамо Київ Шахтар - Олімпік Вердер - Удінезе Жереб півфіналів: Вердер/Удінезе - Гамбург/Манчестер Сіті ПСЖ/Динамо Київ Шахтар/Олімпік Зустрічі чвертьфіналу Кубка УЄФА пройдуть 9 і 16 квітня, півфіналу - 30 квітня і 7 травня. Фінал відбудеться 20 травня в Стамбулі на стадіоні "Шюкру Сарачоглу".

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