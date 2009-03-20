У місті зіткнулися два автобуси з пасажирами

Два маршрутні автобуси – ПАЗ (маршрут № 151) і «Газель» – зіткнулися на перетині вулиць Академіка Павлова і Бєлгородського шосе. Це інформація міського управління ДАІ.

Зіткнення сталося близько опівдня. ГАЗ-32213 (за кермом був чоловік – 1976 р.н.) виїжджав з Академіка Проскури на Бєлгородське шосе, коли з боку Сумської рухався ПАЗ-32054 (маршрут: від АЗС № 3 до Руської Лозової). ПАЗом управляв 52-річний чоловік.

У момент зіткнення на перехресті в 151-й маршруті були 4 пасажири, в «Газелі» – 8. Але чи був останній автобус маршрутним, у міськуправлінні міліції не знають.

Постраждали двоє пасажирів маршруту №151: жінки, 56 років і 31 роки. У них травми голови.

Причини ДТП зараз з’ясовують правоохоронці.

Медиапорт