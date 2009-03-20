Перемога «Металіста» зі сльозами на очах

Перемога зі сльозами на очах. Учора ввечері у матчі-відповіді 1/8 Кубку УЄФА харківський «Металіст» переміг київське «Динамо».

Проте, незважаючи на рахунок 3:2 квиток до чвертьфіналу отримала столична команда. Загальний рахунок обох матчів – 3:3. Але кияни забили один гол вдома, і два – у гостях. Харківська ж команда – на виїзді не попала у ворота суперників жодного разу. І в цьому – перемога столичного клубу.

Контроль м’яча. Багато гострих моментів біля воріт «Динамо». Харківські футболісти протягом усього матчу показували добру гру – з цим після поєдинку погодилися усі: вболівальники, тренери обох команд, сторонні спостерігачі.

Добра гра мала ефект від самого початку. Перший гол півзахисника Слюсара – на 29-ій хвилині. Стадіон зітхає з полегшенням. Нарешті, після двох «сухих» поразок динамівцям поспіль – м’яч у воротах суперника. На початку другого тайму харків’яни подвоюють рахунок. М’яч Джексона Коельо зі штрафного оцінив і тренер супротивника.

Юрій Сьомін, головний тренер «Динамо»: «Жаж має видатний удар. Знаєте, хороший удар в Алієва, але в Жажа удар просто приголомшливий. Думаю, не лише Богушу складно, жоден воротар не зможе розібратися, у якому кутку стояти, як ловити м’яч».

Сімдесят дев’ята хвилина гри. Рахунок 3:1 на користь «Металіста». Андрій Березовчук забиває автогол. Кияни програють, але перемагають.

- Шановні вболівальники, просимо вас дотримуватись вимог поведінки на стадіоні...

Головний тренер «Металіста» Мирон Маркевич рахунком засмучений, але, як завжди, врівноважений. Дякує команді за «ривок» такий футбол.

Мирон Маркевич, головний тренер ФК «Металіст»: «На них ніхто і ламаного гроша не ставив після гри з «Бешикташем», а ми так далеко просунулися. Не вистачило нам усього 10 хвилин сьогодні, але це футбол».

Однією зі сторінок спогадів стане третій, переможний гол цьому матчу, останнього для «Металісту» в Кубку УЄФА.

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