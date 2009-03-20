Заборгованість АНТК ім. Антонова і «Авіанта» становить 1,5 млрд. грн.

Заборгованість за банківськими кредитами авіабудівних підприємств АНТК ім. Антонова і «Авіант» становить близько 1,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ на нараді в Кабінеті Міністрів України в п`ятницю.

За його словами, зокрема, заборгованість «Авіанта» перед банками становить близько 460 млн. грн. Крім того, підприємство має заборгованість перед своїми постачальниками на загальну суму 688 млн. грн.

Міністр при цьому нагадав, що заборгованість Харківського авіабудівного заводу за банківськими кредитами становить 1,196 млрд. грн., а заборгованість перед своїми партнерами – 491 млн. грн.

Довідка УНІАН. АНТК ім. Антонова засновано в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

Державне підприємство "Київський авіаційний завод "Авіант" засновано в 1920 році.

На сьогодні має в своєму розпорядженні практично всі види виробництв, необхідних для виготовлення й випробування літаків різних класів і призначення за повним циклом.

Підприємство входить до Державного авіабудівного концерну "Авіація України".