Два райвідділи міліції в Харківській області отримали нових начальників
16:16, 20 березня 2009Харьків
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Їх представили сьогодні колективам
У Краснокутському і Коломацькому райвідділах міліції – нові начальники. Їх представили сьогодні колективам.
Начальником Краснокутського райвідділу ГУ МВС України в Харківській області призначений підполковник міліції Костянтин Калашник, повідомляє прес-служба ГУ МВС.
Керівником Коломацького райвідділу ГУ МВС України в Харківській області призначений майор Олександр Губський.
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