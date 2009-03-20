Два райвідділи міліції в Харківській області отримали нових начальників

Їх представили сьогодні колективам

У Краснокутському і Коломацькому райвідділах міліції – нові начальники. Їх представили сьогодні колективам. Начальником Краснокутського райвідділу ГУ МВС України в Харківській області призначений підполковник міліції Костянтин Калашник, повідомляє прес-служба ГУ МВС. Керівником Коломацького райвідділу ГУ МВС України в Харківській області призначений майор Олександр Губський. Медиапорт

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