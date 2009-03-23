Делегація РФ залишила брюссельську конференцію з модернізації ГТС

Російська делегація, що була присутня на міжнародній інвестиційній конференції з питань модернізації української ГТС, залишила форум після оголошення церемонії підписання підсумкової спільної декларації.

Як заявив УНІАН заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ, подальший розвиток конференції делегації Росії не цікавий.

“Нам не цікаво те, що буде далі. І так все ясно... Нам шкода, що Україну втягнули в європейські розбирання”, - сказав В.ГОЛУБЄВ.

У свою чергу, міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО висловив думку, що навряд чи підсумки цієї конференції будуть цікаві самій Україні. Члени української делегації заявили, що Україна вибудовує плани з банками і їм, безумовно, є інтерес надавати кредитні кошти. Інтерес же Росії полягає в тому, щоб українська ГТС була модернізована і гарантувала безперебійну роботу на тривалий період.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови правління ВАТ «Газпром» В.ГОЛУБЄВ сьогодні заявив, що сума, необхідна для модернізації української ГТС, має бути в 10 разів більше тієї, що обговорюється на сьогоднішній міжнародній інвестиційній конференції з модернізації української ГТС, що проходить у Брюсселі.

Нагадаємо, що сьогодні після підписання підсумкового документа міністр палива і енергетики України Юрій ПРОДАН і перший заступник голови НАК “Нафтогаз України” Ігор ДІДЕНКО на конференції представили майстер-план модернізації ГТС України.