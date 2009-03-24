До Харкова йде «Фронт змін»

Сьогодні у місті – Яценюк

Харків. 24 березня. УНІАН. Сьогодні, 24 березня, у Харкові перебуватиме екс-спікер, нині - народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК. У готелі «Харків» пройде презентація Харківської обласної організації громадської ініціативи А.ЯЦЕНЮКА «Фронт змін». Початок о 11.15. Також нардеп планує «вийти в народ» - зокрема, сходити до театру, з`їздити на завод, повідомляє видання «Главное».

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