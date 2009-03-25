В середу на Сході можливий дощ зі снігом

Харків. 25 березня. УНІАН. Найближчими днями на території України утримається волога і похмура погода.

За прогнозом синоптиків, на Харківщині в середу очікується дощ з мокрим снігом. Температура по області вночі 0+5°, вдень +6+11°. У Харкові вночі +2+4°, вдень +5+7°. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, по Україні в середу хмарно з проясненнями. У західних, північних та Вінницькій областях невеликі опади (вночі місцями), в Карпатах помірні опади. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, на заході окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-6° тепла; в Карпатах впродовж доби 1-6° морозу.

На решті території опади переважно у вигляді дощу (в Криму та Приазов`ї невеликий дощ), вдень на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Харківщині місцями сильні дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°, у центральних областях 2-7° тепла.

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями. Невеликі опади (вночі місцями). Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі в області 0-4° морозу, вдень 1-6° тепла, у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.