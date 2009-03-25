Заввіділенням банку більш як на мільйон обчистила своїх клієнтів

Харків. 25 березня. УНІАН. У Харківській області працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито завідуючу відділенням філії однієї з банківських установ, яка впродовж минулого року та двох місяців цього року привласнила грошові кошти клієнтів банку – власників депозитних рахунків у сумі понад один мільйон доларів США, 420 тисяч гривень, 81,4 тисяч євро та 40 тисяч російських рублів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі МВС України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.