Заввіділенням банку більш як на мільйон обчистила своїх клієнтів
10:01, 25 березня 2009Харьків
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Порушено кримінальну справу
Харків. 25 березня. УНІАН. У Харківській області працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито завідуючу відділенням філії однієї з банківських установ, яка впродовж минулого року та двох місяців цього року привласнила грошові кошти клієнтів банку – власників депозитних рахунків у сумі понад один мільйон доларів США, 420 тисяч гривень, 81,4 тисяч євро та 40 тисяч російських рублів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі МВС України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
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