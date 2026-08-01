Латвія закрила кордон з Білоруссю: яка причина

Причини, з яких було ухвалено таке рішення, не пояснюються, але раніше повідомлялося про нові проблеми, пов’язані з мігрантами.

Латвія, яка посилює заходи безпеки на величезному газосховищі та греблі через Росію, закрила кордон з Білоруссю "з технічних причин". Про це в соцмережі Х повідомив міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава.

Тим, "хто ще не повернувся до Латвії", він закликав скористатися іншими маршрутами. Причини, з яких ухвалено таке рішення, не пояснюються, але раніше повідомлялося про нові проблеми через мігрантів.

Важливо, що напередодні Домбрава закликав жителів Латвії відмовитися від поїздок до Білорусі або повернутися до країни, якщо вони вже перебувають там. Він попереджав, що на тлі ескалації "гібридної міграційної війни" з боку Білорусі безпечне пересування між двома країнами може стати ускладненим.

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Міністр також повідомив, що Естонія направить додаткових прикордонників для посилення зовнішнього кордону Латвії.

При цьому новинний портал Delfi спростував інформацію, що поширилася в соцмережах, про введення прикордонного контролю на кордоні між Латвією та Литвою. Перевірки, які литовські служби проводять на латвійському кордоні, не є поверненням до прикордонного контролю, що існував до приєднання країн Балтії до Шенгенської зони, підкреслюється в публікації.

Про те, що Литва не виключає запровадження прикордонного контролю з Латвією, голова литовського МВС Мартінас Кателінас заявив 15 липня медіакомпанії LRT, назвавши причиною зростаючу кількість мігрантів, які прибувають з Білорусі через Латвію.

Політика Латвії

Нещодавно проросійські коміки Володимир Моїсеєнко та Володимир Данилець із дуету "Кролики" стали персонами нон грата в Латвії. Міністерство закордонних справ країни опублікувало відповідний указ про заборону на їхній в’їзд.

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