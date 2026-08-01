Це найдавніше місто Європи – водночас одне з найдешевших та найбезпечніших

Сучасне місто буквально побудоване поверх давньоримських споруд.

Найдавніше безперервно заселене місто Європи знаходиться не в Італії й не в Греції, а в Болгарії, повідомляє Travel Off Path.

Йдеться про Пловдив – друге за величиною місто країни з населенням близько 300 тисяч людей. За даними видання, історія безперервного заселення цієї території налічує понад 8000 років, тож місто "старше" за Афіни, які багато хто помилково вважає найдавнішим у Європі, більш як на 3000 років.

Найпомітніший шар історії Пловдива – грецько-римський. Як зазначають автори матеріалу, сучасне місто буквально побудоване поверх давньоримських споруд: головна пішохідна вулиця Главна прокладена над руїнами римського стадіону, фрагменти якого й досі видно то тут, то там. А в центральному універмазі H&M можна спуститися під землю і побачити збережені мармурові сидіння того ж стадіону.

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Головна ж пам'ятка міста – Античний театр Філіппополіса (так за римських часів називався Пловдив). Це один із найкраще збережених римських театрів світу, розрахований на 7000 глядачів, і досі тут проводять концерти та оперні вистави.

Але Пловдив – це не лише античність. На пагорбі Небет Тепе збереглися доісторичні рештки, датовані приблизно 4000 роком до нашої ери, а подекуди – сліди поселень аж із VI тисячоліття до нашої ери. Побував тут і Османський Стамбул: у центрі міста стоїть мечеть Джумая XV століття, а вежа Сахат Тепе – одна з найстаріших годинникових веж на Балканах.

Окрема причина відвідати місто – ціни. Харчування в Пловдиві може коштувати до 70% дешевше, а проживання – до 60% дешевше, ніж у популярних західноєвропейських містах, пише ЗМІ.

Орієнтовні ціни:

бюджетне житло – $35–60 за ніч;

вечеря на двох (три страви) – $35–55;

капучино – $2–3;

місцеве пиво – $2–3;

проїзд у громадському транспорті – $0,60.

Відомо, що мінімальна зарплата в Болгарії становить $714 на місяць.

При цьому Пловдив входить до найбезпечніших міст Європи. За шкалою Traveler Safety Index Болгарія отримала 89 балів зі 100, а Держдепартамент США відносить країну до першого, найнижчого, рівня загрози. Видання пояснює це невеликим розміром міста, сильними сусідськими зв'язками, посиленим поліцейським патрулюванням у центрі та районі Капана – і практично повною відсутністю вуличної злочинності, характерної для великих мегаполісів. З неприємностей автори згадують хіба поодинокі випадки не надто ввічливої уваги на вулиці та рідкісні кишенькові крадіжки.

Дістатися Пловдива, втім, не так просто: з Софії потяг їде близько 2,5 години, а з Варни на Чорному морі – усі 7 годин з пересадками.

Місто-привид у Туреччині

Раніше УНІАН писав про житловий комплекс Burj Al Babas, де забудовники планували звести 732 розкішні вілли у вигляді казкових замків, натхненних середньовічною вежею Галата та Дівочою вежею в Стамбулі. Будівництво стартувало у 2014 році, а вартість кожної вілли сягала від 370 до 530 тисяч доларів – майже половину будинків розкупили покупці з країн Перської затоки ще до завершення робіт. Втім, проєкт зіткнувся з протестами через невиплату зарплат, невдалою спробою військового перевороту в Туреччині та економічною нестабільністю, через що забудовник збанкрутував. Станом на 2022 рік жоден із 587 замків так і не був добудований, а сам комплекс перетворився на занедбане місто-привид, яке роками руйнується під дощем і снігом.

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