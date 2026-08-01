Археологи відкрили дві єгипетські гробниці віком 5000 років: вони допомогли зрозуміти, як будувалися піраміди

Одна з найцікавіших особливостей цієї знахідки 0 це те, наскільки точно ці гробниці нагадують поховання царя Хор-Дена в Абідосі, яке датується приблизно 2950 роком до н. е.

На археологічній ділянці Джабаль-ель-Тайр у єгипетській провінції Мінья було виявлено дві ранньодинастичні гробниці, запечатані близько 5000 років тому. Про це пише Daily Galaxy.

Зазначається, що піраміди Гізи входять до числа найвідоміших пам’яток світу, але вони не були відправною точкою єгипетського монументального будівництва. Ще до того, як Велика піраміда Хеопса височіла над пустелею, єгипетські будівельники вже експериментували зі все більш складними похоронними спорудами.

Останні відкриття в Джабаль-ель-Тайр допомагають заповнити прогалину в цій більш ранній історії. Вища рада з питань старожитностей оголосила про розкопки двох раніше нерозкритих гробниць, що належать до ранньодинастичного періоду, надавши археологам нові свідчення про розвиток похоронної архітектури в період перших династій Єгипту.

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Джабаль-ель-Тайр, можливо, не такий відомий, як Долина царів, але це місце використовувалося як кладовище протягом тисячоліть. Під час розкопок було виявлено поховання, що датуються періодом від додинастичного до пізнього єгипетського часу, приблизно з 664 по 332 рік до н. е.

Цікаво, що найдавніші єгипетські гробниці з’явилися близько 3100 року до н. е. у вигляді простих ям, облицьованих цеглою та покритих штукатуркою. Згодом ці гробниці ставали більшими та складнішими. За часів Першої династії царські поховання були зосереджені в Абідосі, тоді як високопоставлені чиновники ховалися в Саккарі.

Ці гробниці включали підземні похоронні камери, а також мастаби - надземні споруди, в яких зберігалися похоронні приналежності і які відображали статус померлого. Дві нещодавно виявлені гробниці належать до цього ключового етапу в еволюції єгипетської похоронної архітектури.

Чи можуть ці гробниці бути пов’язані з царською владою

Одна з найцікавіших особливостей цієї знахідки - це те, наскільки точно гробниці нагадують поховання царя Хор-Дена в Абідосі, що датується приблизно 2950 роком до н. е.

Вчені повідомляють, що гробниця Хор-Дена була найбільшою з відомих гробниць Першої династії. Вона складалася з ритуального приміщення, двох великих складських приміщень та 133 камер, що оточували головну похоронну камеру.

Вони також помітили, що одна з нещодавно розкопаних гробниць мала стіни, потовщені біля основи й поступово звужувалися доверху. Вони вважають, що це свідчить про те, що будівельники розуміли, як розподіляти вагу споруди.

Важливо, що гробниці були збудовані з кам’яних блоків, і в першій досі збереглися сліди оксидів, що залишилися від обробки та формування каменю. Дослідники також виявили дерев’яні опори, вбудовані в стіни. Деякі з них зміцнювали окремі ділянки, тоді як інші простягалися вздовж усієї стіни. Друга гробниця збереглася з більшою частиною своїх первісних кам’яних блоків.

На цьому місці виявлено нові знахідки

Зазначається, що під час розкопок також було виявлено кілька додинастичних поховань, що містили зігнуті, здебільшого скелетовані людські останки, загорнуті в рослинні циновки. Поруч із тілами були розміщені керамічні посудини.

Міністерство туризму та старожитностей Єгипту заявило, що декор кераміки з чорною облямівкою відповідає періодам Накада II та Накада III, що передували Першій династії. Археологи також виявили поховання пізнього періоду, в яких збереглися залишки дерев’яних трун, що свідчить про те, що люди продовжували використовувати Джабаль аль-Тайр як кладовище протягом багатьох століть.

Важливо, що роботи на цьому місці тривають, "щоб розкрити більше його таємниць", оскільки археологи продовжують виявляти нові свідчення на одному з найстаріших єгипетських кладовищ.

Новини археології

Понад 7000 років тому люди, які жили на території сучасної західної пустелі Єгипту, збудували таємниче коло з каменів, яке, можливо, допомагало їм "читати" небо та відстежувати зміну пір року.

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