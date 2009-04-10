Металіст відтіснив Шахтаря на третє місце

Харків. 10 квітня. УНІАН. Вигравши 9 квітня перенесений матч 21-го туру Чемпіонату України з футболу в Іллічівська, харківський Металіст набрав 44 очка і посів друге місце в турнірній таблиці національної першості.

Гра в гостях завершилася з рахунком 2:0 на користь Металіста.

Голи забили Дєвіч 70 і Обрадович 73.

Металіст на одне очко випереджає Шахтаря (43) і на 14 відстає від лідера Динамо (Київ).

Шахтар тим часом 9 квітня на своєму полі завдав поразки французькому Олімпіку у першому матчі однієї четвертої Кубку УЄФА.

Динамо зіграло внічию 0:0 у Франції з ПСЖ.