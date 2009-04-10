У Харкові директор ДП наїхав на свого підлеглого

Харків. 10 квітня. УНІАН. Учора робітники держпідприємства «48-й завод залізничної техніки» на знак протесту проти затримки зарплати і масових скорочень не пустили на підприємство директори заводу.

Вишикувавшись живим ланцюгом на під`їзді до прохідної, працівники перегородили дорогу автомобілю директора Володимира Квашніна. Але народ його не зупинив. Своєю машиною він наїхав на одного із співробітників підприємства. Постраждалий був госпіталізований.

На місце аварії виїхали співробітники ДАІ, а сам Володимир Квашнін викликав міліцію, скаржачись, що співробітники заводу перешкоджали його роботі, повідомляє «Главеное» за посиланням на «Коммерсант Украина».