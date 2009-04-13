Частина Комінтернівського району буде без гарячої води
21:03, 13 квітня 2009Харьків
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Інформує КП «ХТМ»
Харків. 13 квітня. УНІАН. У вівторок частина Комінтернівського району протягом дня буде без гарячої води.
Про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на Харківські теплові мережі.
За інформацією КП «ХТМ», 14 квітня з 8.00 до 20.00 буде відключено гаряче водопостачання в 88 житлових будинках, 4 школах, 2 дошкільних закладах, обмежених: проспектом Героїв Сталінграда, проспектом 50 років СРСР, Садовим проїздом та проспектом Маршала Жукова.
Воду буде відключено у зв’язку з підключенням знов змонтованої тепломагістралі (Д600 мм) по пр. Маршала Жукова.
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