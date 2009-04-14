Євро-2012: все вирішиться завтра?

Харків. 14 квітня. УНІАН. Президент УЄФА Мішель Платіні 14-15 квітня відвідає Україну з візитом, під час якого, можливо, будуть визначені чотири міста, де пройдуть матчі ЧЄ-2012, зазначається в повідомленні Федерації футболу України.

Разом з Платіні до Києва приїдуть генеральний секретар УЄФА Девід Тейлор, комісар Євро-2012 Жак Ламбер, директор Євро-2012 Мартін Каллен, комерційний директор УЕФА Філіпп Марграф, директор департаменту з питань змагань УЄФА Джорджо Маркетті, директор департаменту з питань послуг Стів Ешліманн і виконавчий директор компанії UEFA Media Technologies Олександр Фуртуа, повідомляє ФФУ.

15 квітня відбудеться розширена нарада за участю представників УЄФА і української сторони, під час якої відбудеться презентація підготовки країни до Євро, зокрема - інфраструктури приймаючих міст.

Очікується, що відбір чотирьох міст, де і пройдуть матчі, з нинішніх шістьох претендентів (Київ, Донецьк, Дніпропетровськ, Харків, Одеса, Львів) відбудеться в результаті цієї поїздки. Утім, не виключено, що УЄФА збереже інтригу ще на деякий час.