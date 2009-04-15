Платіні прибув до України

Харків. 15 квітня. УНІАН. Президент Європейського футбольного союзу (УЄФА) Мішель ПЛАТІНІ у вівторок увечері прибув до Києва з дводенним робочим візитом.

Про це повідомляє інформ-служба Федерації футболу України.

Разом з М.ПЛАТІНІ до Києва приїхали генеральний секретар УЄФА Девід ТЕЙЛОР, комісар Євро-2012 Жак ЛАМБЕР, директор Євро-2012 Мартін КАЛЛЕН, комерційний директор УЄФА Філіп МАРГРАФ, директор Департаменту з питань змагань УЄФА Джорджо МАРКЕТТІ, директор Департаменту з питань послуг Стів ЕШЛІМАНН, керівник підрозділу операційної діяльності Євро-2012 Хаймо ШИРГІ та виконавчий директор компанії UEFA Media Technologies Александр ФУРТУА.

Сьогодні в Будинку футболу відбудеться розширена нарада за участю представників УЄФА і української сторони, зокрема - президента ФФУ Григорія СУРКІСА, директора турніру Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, віце-прем`єра України Івана ВАСЮНИКА, керівника координаційного бюро Євро-2012 Іллі ШЕВЛЯКА.

Як повідомлялося, це останній візит М.ПЛАТІНІ до України перед тим, як у травні Виконком Європейського футбольного союзу визначить міста, які прийматимуть турнір. Таким чином президент УЄФА має намір особисто пересвідчитися у достовірності досягнутих результатів Україною в цілому і кожним містом-претендентом окремо.