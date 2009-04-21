У Харкові погоріла військова частина
10:01, 21 квітня 2009Харьків
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У вогні палали старі склади
Харків. 21 квітня. УНІАН. У Ленінському районі Харкова на території військової частини № 43 сталася пожежа.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, вогнем була охоплена суха трава та недіючі склади. Загальна площа пожежі становила близько 1,5 га.
Пожежа була ліквідована протягом 2 годин. Її причини і збитки, нанесені вогнем, встановлюються.
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