Курс валют у банках Харкова

Долар 7,98 – 8,03 грн.

Харків. 21 квітня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 21 квітня: Мегабанк - купівля долара - 7,98 грн. (продаж - 8,1 грн.), євро - 10,3 грн. (10,75 грн.), Меркурій - 8,02 (8,09), 10,35 (10,72), Реал-банк - 8,03 (8,1), 10,45 (10,65), АКБ Базис - 8,03 (8,1), 10,44 (10,66) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 21 квітня НБУ встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 17 квітня – 770.0000) 100 EUR – 1005.4660 (на 17 квітня – 1016.0920) 10 RUR – 2.3007 (на 17 квітня – 2.3041).

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