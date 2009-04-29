Сьогодні відбудеться сесія облради
09:29, 29 квітня 2009Харьків
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Депутати розглянуть 33 питання
Харків. 29 квітня. УНІАН. Сьогодні відбудеться чергова сесія Харківської облради.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, депутати, зокрема, заслухають підсумки виконання обласного бюджету та програми економічного і соціального розвитку області за перший квартал 2009 року.
Крім того, у проекті порядку денного – розгляд питань про виділення коштів на будівництво міського метро, реконструкцію стадіону «Металіст», внесення змін до бюджету області.
Початок сесії о 10.00.
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