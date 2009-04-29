Сьогодні відбудеться сесія облради

Харків. 29 квітня. УНІАН. Сьогодні відбудеться чергова сесія Харківської облради.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, депутати, зокрема, заслухають підсумки виконання обласного бюджету та програми економічного і соціального розвитку області за перший квартал 2009 року.

Крім того, у проекті порядку денного – розгляд питань про виділення коштів на будівництво міського метро, реконструкцію стадіону «Металіст», внесення змін до бюджету області.

Початок сесії о 10.00.