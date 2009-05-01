Металіст наздоганяє Шахтаря

Харків. 1 травня. УНІАН. Харківський Металіст виграв матч 26-го туру Чемпіонату України з футболу у київського Арсенала і за кількістю очок (52) наздогнав донецького Шахтаря, що перебуває на 2-й сходинці турнірної таблиці.

Матч, що пройшов 1 травня у Києві на стадіоні ім. Віктора Банникова, завершився з рахунком 2:0 на користь харків’ян.

Голи забили Обрадович (18) і Зезе (23).

Як і раніше, лідирує Динамо (Київ). Після 25 ігор кияни мають 64 очки.

На останньому, 16-му місці - ФК «Харків»: 25 ігор, 15 очок. На передостанньому – Іллічівець: 17 очок