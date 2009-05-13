У четвер на Сході вночі - заморозки

Харків. 13 травня. УНІАН. 14 травня на території Україні за прогнозами синоптиків буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише на півночі Лівобережжя місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, в західних, північних, місцями центральних та східних областях на поверхні ґрунту, а в західних областях подекуди і в повітрі заморозки 0-3°, в південних областях та в Криму нічна температура 5-10° тепла; вдень 13-18°, на півдні та Закарпатті до 21°; в Карпатах вночі заморозки 0-3°, температура вдень близько 10° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На Київщині утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3°; вдень 13-18° тепла. По м. Києву температура вночі 4-6° тепла, вдень 15-17°.

13 травня температура води в Дніпрі біля Києва 16° тепла, рівень води 463 см.