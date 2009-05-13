У четвер на Сході вночі - заморозки
Прогноз Укргідрометцентру
Харків. 13 травня. УНІАН. 14 травня на території Україні за прогнозами синоптиків буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише на півночі Лівобережжя місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, в західних, північних, місцями центральних та східних областях на поверхні ґрунту, а в західних областях подекуди і в повітрі заморозки 0-3°, в південних областях та в Криму нічна температура 5-10° тепла; вдень 13-18°, на півдні та Закарпатті до 21°; в Карпатах вночі заморозки 0-3°, температура вдень близько 10° тепла.
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
На Київщині утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3°; вдень 13-18° тепла. По м. Києву температура вночі 4-6° тепла, вдень 15-17°.
13 травня температура води в Дніпрі біля Києва 16° тепла, рівень води 463 см.