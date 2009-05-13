Платіні каже, що святкувати Євро-2012 у Харкові ще зарано

Харків. 13 травня. УНІАН. Європейський футбольний союз буде уважно спостерігати за ходом підготовки чотирьох українських міст до Євро-2012 і остаточно затвердить їх перелік 30 листопада при виконанні ними низки умов.

Про це заявив президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ сьогодні після оголошення рішення Виконкому організації щодо визначення міст-господарів матчів Євро-2012, повідомляє сайт uefa.com.

За його словами, всебічний огляд і оцінка українських міст виявили низку суттєвих недоліків у підготовці інфраструктури. Ці недоліки потрібно усунути якнайшвидше, щоб Україна відповідала мінімальним вимогам УЄФА до проведення таких масштабних подій, як Чемпіонат Європи з футболу.

Беручи до уваги всі ризики, пов’язані з українськими містами, Виконком УЄФА вимагає від них до 30 листопада продемонструвати суттєві результати у підготовці стадіонів, аеропортів, міського транспорту та інфраструктури розміщення. Саме ця дата визначена УЄФА як остаточна для визначення здатності міста-претендента прийняти матчі Євро-2012.

Так, щодо Києва, то Виконком УЄФА підтвердив рішення провести в столиці України чвертьфінальні та півфінальні матчі чемпіонату, водночас фінальний поєдинок, який раніше передбачалося провести на НСК «Олімпійський», залишається під питанням. Отримання права на його проведення Київ має відстояти до 30 листопада.

Такі ж вимоги Виконком УЄФА висунув до Донецька, Львова і Харкова. На сьогоднішній день ці міста не визначені як господарі групових матчів турніру. Щоб отримати це право вони мають досягнути суттєвих результатів у підготовці інфраструктури також до 30 листопада. Якщо до цього часу інфраструктура якогось міста-претендента не відповідатиме вимогам УЄФА, це місто не буде визначено таким.

Щодо Дніпропетровська та Одеси, то Виконком Європейського футбольного союзу вирішив, що в силу існуючих недоліків ці міста не зможуть вчасно підготуватися і забезпечити проведення матчів турніру на рівні вимог УЄФА.

Коментуючи рішення Виконкому, М.ПЛАТІНІ зазначив, що «протягом останніх кількох місяців ми спостерігали значний прогрес в обох країнах, однак повинні нагадати, що наразі ще є дуже багато роботи, яку потрібно виконати». За його словами, Україні, зокрема, потрібно розв’язати велику кількість проблем з підготовкою інфраструктури міст-претендентів, щоб вони були визначені як приймаючі матчі Євро-2012.

М.ПЛАТІНІ також подякував українським Дніпропетровську та Одесі і польським Хожуву та Кракову за зроблену роботу і участь у конкурентній боротьбі за право прийняти Євро-2012.

Президент УЄФА також зазначив, що Європейський футбольний союз буде й надалі уважно стежити за підготовкою міст до Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА сьогодні на своєму засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В Польщі містами-господарями визначено Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданськ.

Серед українських міст названі Київ, Донецьк, Львів та Харків.

Решта міст, як українські Дніпропетровськ та Одеса, так і польські Хожув та Краків, за рішенням УЄФА, не будуть розглядатися в майбутньому в якості основних чи резервних і припиняють змагатися за право прийняти матчі Євро-2012.