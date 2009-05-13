Курсанти університету ім. Кожедуба розпочали льотну практику

Харків. 13 травня. УНІАН. Сьогодні розпочалися льотні навчання у курсантів ІІІ курсу авіаційного факультету Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба (ХУПС).

Як повідомили кореспондента УНІАН у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, в ході практики, яка триватиме 4 місяці, кожен курсант повинен налітати 93 години на військових літаках типу Л-39 «Альбатрос».

Практична підготовка майбутніх офіцерів винищувальної і бомбардувальної авіації проводиться на базі навчальної авіаційної бригади.

За словами командира бригади Сергія БАБЕНКА, на сьогодні в курсантів уже є по близько 15 годин нальотного часу, які вони вписали в свої льотні книжки за результатами торішньої практики на легкомоторних літаках типу Як-52. Нинішня практика в Чугуєві проходитиме на сучасних військових літаках навчально-тренувальної групи типу Л-39 «Альбатрос».

Вже наступними днями, 14-15 травня, курсанти виконають по два обов`язкові стрибки з парашутом з висоти 300 м. Після цього вони отримають дозвіл на польоти, і з 19 травня під наглядом льотчиків-інструкторів авіаційної бригади виконуватимуть польоти на швидкостях понад 700 км/год на Л-39.

До вивізної програми нинішньої практики входить оволодіння курсантами, зокрема, таких вправ і фігур середнього пілотажу, як петля, напівпетля, бочка, 5/8 петлі.

У медіа-центрі повідомили також, що 1 червня розпочнеться льотна підготовка ще в 15 курсантів ІІІ курсу ХУПС з групи вертолітників. Їхня практика триватиме до кінця липня на аеродромі Товариства сприяння оборони України, що в селищі Коротич на Харківщині. Там курсанти опанують вертольотом Мі-2 в обсязі 20-25 годин нальотного часу.