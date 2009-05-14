У Києві народ скидає валюту

Харків. 14 травня. УНІАН. Курс долара в обмінниках Києва напередодні впав до рекордної за кілька останніх місяців позначки.

Американську валюту купували в середньому за 7,40, а продавали за 7,70.

Причиною стало зміцнення напередодні гривні на міжбанку – 7,70 проти вівторкових 7 і майже 90 копійок. Банківські дилери пояснюють падіння курсу долара інтенсивним продажем валюти населенням.

А на міжбанку прогнозують можливість подальшого зміцнення гривні. На сьогодні національна валюта зміцнилася майже на 5 відсотків проти обмінного курсу початку року.

ICTV