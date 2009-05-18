Металіст програв Чорноморцю

Харків. 18 травня. УНІАН. У матчі 28-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст програв у Одесі місцевому Чорноморцю з рахунком 0:1.

Гол на 8-й хвилині гри, яка відбулася в суботу на стадіоні «Спартак», у ворота харків’ян забив Левига.

Набравши у 28 матчах 53 очки, Металіст посідає третє місце в турнірній таблиці Чемпіонату. Лідер Динамо має 73, Шахтар - 61 очко.

Коментуючи матч з Чорноморцем, головний тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ вказав на «серйозні кадрові проблеми» команди. Через перебір жовтих карток не могли грати в Одесі Едгар, Тато і Дєвіч. У Коельо та Валяєва – проблеми зі здоров’ям. А потім швидкий гол і невикористані моменти вирішили долю матчу.

«Зрозуміло, сьогодні ми грали не так, як хотілося б. Але є ще дві гри, і ми доведемо сезон до логічного завершення», - зазначив М.МАРКЕВИЧ.

23 травня Металіст приймає вдома Кривбас.