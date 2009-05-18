Курси валют у комбанках Харкова

Долар 7,45 – 7,5

Харків. 18 травня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 18 травня: Мегабанк - купівля долара - 7,5 грн. (продаж - 7,67 грн.), євро - 10,15 грн. (10,4 грн.), Базис - 7,45 (7,625), 10,1 (10,39), Меркурій - 7,5 (7,63), 10,1 (10,5), Реал-банк - 7,47 (7,63), 10 (10,3) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 18 травня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 762.2100 (на 15 травня – 762.3500) 100 EUR – 1030.3555 (на 15 травня – 1033.9753) 10 RUR – 2.3760 (на 15 травня – 2.3699).

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