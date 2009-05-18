У вівторок на Сході потеплішає

Харків. 18 травня. УНІАН. Завтра в Україні переважно без опадів, вдень буде тепло.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 19 травня мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у західних областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, у північних та східних областях 5-10°; вдень 20-25°, на Закарпатті до 28°.

У Київській області завтра буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 20-25°, у столиці вночі 7-9°, вдень 21-23°.