Дзвонити з домашнього телефону стало дорожче

Харків. 22 травня. УНІАН. Компанія «Укртелеком» ввела нові тарифи на абонентську плату фіксованого телефонного зв`язку. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв`язку України «Про затвердження граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги» від 28 квітня 2009 р. № 1491, з 18 травня змінюються тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги для абонентів міст, райцентрів, сіл і селищ міського типу», – говориться в повідомленні.

За даними прес-служби, для населення міст і райцентрів без погодинної оплати місцевих телефонних розмов абонентська плата становить 27,02 грн. на місяць (тут і далі з ПДВ). Для абонентів з погодинною оплатою розмір абонентської плати залежить від обсягу хвилин, що не тарифікуються, який вибере абонент. Так, при використанні абонентом пакета з включенням 200 хвилин, що не тарифікуються, абонентська плата становить 19,73 грн. на місяць, при цьому вартість кожної наступної хвилини розмови після використання 200 хвилин, що не тарифікуються, становить 5,4 коп. Розмір абонентської плати, яка включає 400 хвилин, що не тарифікуються, становить 28,37 грн. на місяць, вартість хвилини розмови понад 400 хвилин – 4,32 коп.

Абонентська плата з 500 хвилинами, що не тарифікуються, становить 31,73 грн. на місяць, при цьому хвилина розмови понад ліміт у 500 хвилин коштуватиме 3,96 коп. Абонентська плата, яка включає 600 хвилин, що не тарифікуються, становить 34,13 грн. на місяць, а вартість хвилини розмови понад 600 хвилин – 3,6 коп.

Абоненти (фізичні особи) міст і райцентрів платять за послуги залежно від обраного за письмовою заявою варіанту обсягу споживання місцевих телефонних розмов. Зміна обраного варіанту здійснюється абонентом до 20-го числа місяця, що передує місяцю, з якого передбачається перехід на новий варіант обсяг споживання місцевих телефонних розмов, а розмір нової абонентської плати встановлюється з 1-го числа наступного розрахункового періоду і діє до письмової відмови абонента.

Абонентська плата для бюджетних організацій без погодинної оплати місцевих розмов з 18 травня становить 27,02 грн. на місяць, для небюджетних підприємств і організацій без погодинної оплати – 40,57 грн./міс.

Для бюджетних організацій з погодинною оплатою абонплата становитиме 19,73 грн. на місяць, для небюджетних підприємств і організацій – 28,40 грн./міс. При цьому всі абоненти одержують 200 хвилин, що не тарифікуються, а вартість хвилини розмови понад ліміт становить 5,4 коп.

Для абонентів сіл і селищ міського типу (окрім райцентрів) – як фізичних осіб, так і бюджетних організацій – без погодинної оплати місцевих розмов абонентська плата становить 12,02 грн./міс., для небюджетних підприємств і організацій – 18,88 грн./міс.

Абонентська плата для фізичних осіб і бюджетних установ з погодинною оплатою місцевих розмов становить 10,51 грн./міс., для небюджетних – 16,52 грн./міс. До абонплати включено 200 хвилин, що не тарифікуються, вартість хвилини понад ліміт становить 3,1 коп.

За даними прес-служби, для пільгових категорій споживачів компанії всі існуючі пільги збережено.

Зміна тарифів розповсюджується, окрім «Укртелекому», на всіх операторів місцевого телефонного зв`язку.

Довідка УНІАН. З 1 жовтня 2008 р. "Укртелеком" змінював тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги для абонентів міст і райцентрів відповідно до Рішення Національної комісії з питань регулювання зв`язку «Про затвердження граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги» від 12.09.2008 № 1110.

Для абонентів місцевої телефонної мережі міст і райцентрів розмір абонентської плати за користування телефоном збільшився на 20%.

Водночас, для абонентів місцевої телефонної мережі сіл і селищ міського типу, за винятком райцентрів, тарифи на послуги користування телефоном залишилися без змін.

Для населення – абонентів з погодинною оплатою розмов місячна абонплата становила 16,44 грн., без погодинної оплати – 23, 50 грн. При цьому в абонентську плату для населення вже було включено 200 хвилин місцевих телефонних розмов, що не тарифікувалися, на місяць.

Для абонентів - юридичних осіб з погодинною оплатою розмов місячна абонплата становила 25,82 грн., без погодинної оплати - 36,80 грн.

Для всіх абонентів тариф за хвилину місцевої розмови становив 5,4 коп. за хвилину для абонентів, які живуть в містах, і 3,1 коп. за хвилину для абонентів місцевої телефонної мережі сіл і селищ міського типу, окрім райцентрів.