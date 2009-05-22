По чому продають долари в Харкові

Дані на 22 травня

Харків. 22 травня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 22 травня: ВАТ Мегабанк - купівля долара - 7,58 грн. (продаж - 7,68 грн.), євро - 10,4 грн. (10,65 грн.), Базис - 7,55 (7,65), 10,4 (10,7), Меркурій - 7,58 (7,69), 10,37 (10,62), Реал-банк - 7,6 (7,7), 10,41 (10,64) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 22 травня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 761.6100 (на 21 травня – 761.6100), 100 EUR – 1048.8131 (на 21 травня – 1042.6441), 10 RUR – 2.4210 (на 21 травня – 2.3949).

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