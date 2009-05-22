Два дні у Харкові горять лазні
11:52, 22 травня 2009Харьків
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Причини встановлюються
Харків. 22 травня. УНІАН. Учора в Харкові у Дзержинському районі на вулиці Динамівській горіла лазня.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася у спортивному комплексі «Зірка». Вона була ліквідована пожежниками протягом 30 хвилин. Ніхто не постраждав. Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.
За інформацією прес-служби, днем раніше у Харкові також горіла лазня. Це сталося у Жовтневому районі на вулиці Багрименка в одному з приватних будинків.
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