В суботу на Сході переважно без опадів

Харків. 22 травня. УНІАН. На 23 травня синоптики прогнозують грозові дощі та град майже по всій території України.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра на території України спостерігатиметься мінлива хмарність, грозові дощі (вночі у північно-західній частині та в карпатському регіоні місцями сильні дощі), в окремих районах шквали 15-22 м/с, вдень подекуди град; лише у східних областях, Криму та Приазов`ї переважно без опадів. Вітер південно-західний з переходом у північно-західній половині на північно-західний, 7-12 м/с, на високогір`ї Карпат пориви вітру 25-30 м/с. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень - 23-28°, у західних і північних областях - 17-22°; в Карпатах вночі - 8-13°, вдень - 10-15°.

У Київській області мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози (вночі невеликий дощ, вдень в окремих районах град). Вітер південно-західний з переходом вдень на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі - 11-16°, вдень - 17-22°.

У Києві мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози (вночі невеликий дощ). Вітер південно-західний з переходом вдень на північно-західний, 7-12 м/с, вдень поривчастий. Температура вночі - 14-16°, вдень - 18-20°.

22 травня температура води в Чорному морі становить 16-18°, в Азовському - 17-20°,біля Феодосії - 14°, в Дніпрі біля Києва - 16°.