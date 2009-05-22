В суботу на Сході переважно без опадів
На відміну від решти регіонів
Харків. 22 травня. УНІАН. На 23 травня синоптики прогнозують грозові дощі та град майже по всій території України.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра на території України спостерігатиметься мінлива хмарність, грозові дощі (вночі у північно-західній частині та в карпатському регіоні місцями сильні дощі), в окремих районах шквали 15-22 м/с, вдень подекуди град; лише у східних областях, Криму та Приазов`ї переважно без опадів. Вітер південно-західний з переходом у північно-західній половині на північно-західний, 7-12 м/с, на високогір`ї Карпат пориви вітру 25-30 м/с. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень - 23-28°, у західних і північних областях - 17-22°; в Карпатах вночі - 8-13°, вдень - 10-15°.
У Київській області мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози (вночі невеликий дощ, вдень в окремих районах град). Вітер південно-західний з переходом вдень на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі - 11-16°, вдень - 17-22°.
У Києві мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози (вночі невеликий дощ). Вітер південно-західний з переходом вдень на північно-західний, 7-12 м/с, вдень поривчастий. Температура вночі - 14-16°, вдень - 18-20°.
22 травня температура води в Чорному морі становить 16-18°, в Азовському - 17-20°,біля Феодосії - 14°, в Дніпрі біля Києва - 16°.