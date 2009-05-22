На Печенізькому полі співатиме Хор Турецького

Харків. 22 травня. УНІАН. Російський «Хор Турецького» цього року візьме участь в етнофестивалі «Печенізьке поле».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на губернатора Арсена АВАКОВА.

За його словами, популярний етнічний фестиваль «Печенізьське поле», який має багато шанувальників, цього року відбудеться на берегах Печенізьського водосховища 18 липня.

Заявки на участь у фестивалі вже подали як багато відомих етнографічних колективів, так і початківці з різних районів Харківщини та областей України.

А.АВАКОВ відмітив, що програма фестивалю цього року буде дуже цікавою і різноманітною. Не розкриваючи всіх таємниць, А.АВАКОВ повідомив, що хедлайнером гала-концерту «Печенізького поля – 2009» стане відомий гурт «Хор Турецького».