Харківський авіазавод відправив до Лівії літак Ан-74ТК-300

Харків. 22 травня. УНІАН. Літак Ан-74ТК-300 у VIP-компонуванні, збудований на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві (ХДАВП) на замовлення Лівійської Арабської Народної Соціалістичної Джамахирії, сьогодні вилетів у столицю Лівії – Тріполі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ.

За словами міністра, попереднє приймання літака лівійською стороною відбулося в Харкові, а остаточна проходитиме у Тріполі в понеділок, 25 травня.

Він також зазначив, що на ХДАВП продовжується будування ще двох літаків Ан-74-ТК-200 (санітарний варіант) на замовлення Лівії. «Ми плануємо їх закінчити до кінця першого півріччя наступного року», - уточнив міністр.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2005 року Управління цивільної авіації Лівійської Арабської Народної Соціалістичної Джамахирії і Харківське державне авіаційне виробниче підприємство ратифікували договір на постачання нового літака Ан-74ТК-300 у VIP-компонуванні. Згідно з угодою, літак мав бути поставлений замовникові впродовж трьох місяців з початку фінансування, яке лівійська сторона зобов`язалася розпочати з другої половини листопада 2005 року. Літак Ан-74ТК-300 мав бути переданий Лівії ще в 2006 році, проте у зв`язку фінансовими труднощами на ХДАВП його будівництво затяглося майже на три роки.

У квітні 2009 року Кабмін виділив Харківському авіапідприємству 160 млн. грн. із Стабілізаційного фонду для завершення експортних замовлень.

Раніше ХДАВП одержало від Лівії замовлення на виготовлення двох літаючих госпіталів на базі Ан-74ТК-200С. Передбачалося, що з початком експлуатації машин Ан-74 буде укладено контракт на будування в Лівії бази технічного обслуговування українських літаків Ан-74 і Ан-140-100.