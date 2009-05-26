По вул. Академіка Павлова закривається рух трамваїв

Харків. 26 травня. УНІАН. У зв’язку з проведенням спецробіт на Салтівці по вулиці Академіка Павлова закривається рух трамваїв.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, рух трамваїв закривається по вул. Академіка Павлова на перегоні від провулку Салтівського до вул. Героїв Праці 26 травня з 11.00 до 15.00 та 27, 28, 29 травня з 9.00 до 15.00.

На час проведення робіт змінюється рух трамвайного маршруту:

№27: Новожаново – вул. Жовтневої Революції - вул. 1-ї Кінної Армії – вул. Кірова – Кінний ринок – пр. Московський – вул. Академіка Павлова – вул. Верінська – ст. м. «Київська» - вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – ст. «Салтівська».

На час проведення робіт відміняється робота трамвайних маршрутів №16, 16А.