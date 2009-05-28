Аваков обіцяє відкрити Металіст на півроку раніше

Харків. 28 травня. УНІАН. 29 травня відбудеться зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, голови Верховної ради Володимира ЛИТВИНА, лідера опозиції Віктора ЯНУКОВИЧА, під час якої буде сформовано єдину позицію виконавчої влади, парламенту щодо підтримки необхідних заходів у рамках підготовки до Євро-2012.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО 28 травня під час зустрічі із головою Харківської обласної державної адміністрації Арсеном АВАКОВИМ та Харківським міським головою Михайлом ДОБКІНИМ.

За словами В.ЮЩЕНКА, на базі напрацьованих домовленостей наступного тижня буде проведено засідання Координаційної ради з підготовки до Євро-2012, куди будуть запрошені мери міст, які прийматимуть чемпіонат, голови відповідних обласних державних адміністрацій та уряд. «На засіданні базові домовленості мають бути закріплені на формальному рівні», - сказав Президент.

Також, за словами В.ЮЩЕНКА, починаючи з наступної середи, з кожним приймаючим Євро-2012 містом буде проведено окрему консультацію щодо нагальних питань підготовки до чемпіонату. «На зустрічах ми формуємо перелік об`єктів, режим їх фінансування тощо», - зазначив Президент.

Говорячи про підготовку Харкова до Євро-2012, Президент наголосив, що перед містом стоять конкретні цілі та завдання: завершити підготовку стадіону, здійснити розбудову мережі закладів розміщення, забезпечити транспортне сполучення.

Зі свого боку А.АВАКОВ, зокрема, повідомив, на 30 листопада заплановане введення в експлуатацію стадіону «Металіст», що на півроку раніше запланованого терміну. Стадіон розрахований на 42 тис. глядачів.