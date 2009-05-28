Курси валют у банках Харкова

Долар 7,6 – 7,64 грн.

Харків. 28 травня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 28 травня: Мегабанк - купівля долара - 7,6 грн. (продаж - 7,72 грн.), євро - 10,5 грн. (10,7 грн.), Базис - 7,63 (7,695), 10,55 (10,69), Меркурій - 7,62 (7,72), 10,58 (10,71), Реал-банк - 7,64 (7,7), 10,52 (10,7) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 28 травня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 761.9000 (на 27 травня – 761.9000) 100 EUR – 1059.1172 (на 27 травня – 1059.6505) 10 RUR – 2.4432 (на 27 травня – 2.4462).

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