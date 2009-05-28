Аваков заявляє, що Ющенко насправді проти приватизації Турбоатома

Харків. 28 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО насправді проти приватизації харківського ВАТ «Турбоатом» і вживе всіх заходів для того, щоб приватизація не відбулася.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, так голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ прокоментував повідомлення про те, що В.ЮЩЕНКО своїм указом № 359/2009 зупинив дію свого попереднього указу № 1178/2008, яким було накладено заборону на приватизацію «Турбоатому».

А.АВАКОВА повідомив, що він обговорив з Президентом ситуацію довкола «Турбоатома». За словами губернатора, Президент категорично наполягає на своїй позиції про неприпустимість приватизації цього підприємства як успішного лідера вітчизняного енергомашинобудування.

«Приватизація «Турбоатома» може поставити під удар стратегічні інтереси України, і Президент вживе всіх заходів політичної дії, а також всіх можливих юридичних процедур для того, щоб така приватизація не відбулася. Він підтримуватиме зусилля керівництва заводу та Харківської облдержадміністрації в даному напрямі, - сказав А.АВАКОВ. - Що стосується недавньої відміни Указу, який припиняє розпорядження Кабміну про приватизацію «Турбоатома», то це технічний крок, оскільки така міра як Указ на сьогоднішній день себе вичерпала. Але це не значить, що Президент поміняв стратегію стосовно заводу. «Турбоатом» буде державним і отримуватиме всю можливу підтримку з боку Президента України»..

А.АВАКОВ також заявив, що на даний час не бачить великої небезпеки для «Турбоатома». «Прем`єр-міністр України, будучи в Харкові, теж згодилася з нашою позицією, що зараз не час для приватизації цього підприємства», - наголосив губернатор.