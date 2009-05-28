Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 28 травня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,62 грн./дол., продають – по 7,69 грн./дол. Курс купівлі-продажу готівкового долара не змінився порівняно з 27 травня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі доларів коливаються в межах 7,45-7,66 грн./дол., з продажу – 7,67-7,75 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі євро в українських банках дещо знизився порівняно з 27 травня і становить 10,50 грн./євро, продажу – знизився на 0,5%, до 10,69 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,20-10,60 грн./євро, з продажу – в межах 10,64-10,75 грн./євро.

Курс купівлі-продажу готівкового рубля в комбанках сьогодні дещо змінився порівняно з 27 травня і становить в середньому 0,2281/0,2484 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,192-0,243 грн./рубль, з продажу – 0,24-0,27 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,62 грн./дол., продають – по 7,69 грн./дол. (курс майже не змінився відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,52 грн./євро, що на 0,5% дешевше, ніж вчора, продажу – 10,68 грн./євро (курс дещо знизився).

Курс купівлі-продажу російського рубля в київських банках дещо підвищився порівняно з 27 травня і становить в середньому 0,2282/0,2492 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,60/7,70 грн., євро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,55/7,75 грн., євро – 10,30/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,55/7,69 грн., євро – 10,60/10,72 грн., рубль – 0,234/0,25 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 28 травня, становить: гривні до долара США – 7,619, до євро – 10,591172, до російського рубля – 0,24432.