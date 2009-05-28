Завтра на Сході можливі дощі, грози

Харків. 28 травня. УНІАН. Завтра на Харківщині можливі дощі й грози, температура повітря 20-25°.

29 травня в західних та північних областях України очікуються сильні дощі та грози. МНС оголосило штормове попередження.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 29 травня у західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно з проясненнями, дощі, грози, подекуди град, місцями сильні дощі, в горах дуже сильні дощі; вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с; температура вночі 7-12°, вдень 14-19°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вдень окремі короткочасні дощі, грози; вітер південно-східний, 7-12 м/с; температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

У Київській області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень окремі невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

У Києві мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень окремі невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 11-13°, вдень - 21-23°.

28 травня температура води в Чорному морі 15-19°, в Азовському 18-20°, в Дніпрі біля Києва 17°.