Партія регіонів винесе на суд «питання Богословської»

Харків. 28 травня. УНІАН. Наступного тижня Партія регіонів дасть оцінку діям народного депутата України Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він назвав І.БОГОСЛОВСЬКУ «амбітною жінкою». За словами В.ЯНУКОВИЧА, «їй здається, що вона здатна одна виконати все, що обіцяла Партія регіонів, усі програми, які ми планували».

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, Партія регіонів «скаже своє слово і, скоріше за все, наступного тижня».

Як повідомляв УНІАН, 25 травня І.БОГОСЛОВСЬКА заявила, що припиняє членство в Партії регіонів, й оголосила про свій намір взяти участь у президентських виборах.