У Харкові пройде антикризовий фестиваль

Перший Міжнародний фестиваль з антикризового маркетингу пройде в Харкові в п’ятницю, 5 червня. У найбільшому виставковому центрі міста «Радмір Експохол» зберуться фахівці у сфері реклами і маркетингу, щоб обговорити ситуацію на ринку і намітити шляхи виходу з кризи.

I Міжнародний фестиваль маркетингових технологій «Ремаркетинг 2009» організований за підтримки PR-ліги України, Всеукраїнської рекламної коаліції, Союзу рекламістів України, Української асоціації маркетингу. Захід, упевнені організатори, допоможе розробити «новий курс» для галузі і буде цікавим фахівцям різних сфер маркетингу. На фестивалі зберуться представники різних компаній, що працюють на ринку маркетингових послуг, ТОП-менеджери крупних бізнес-структур, досвідчені і молоді спеціалісти-маркетологи, представники громадських організацій і ЗМІ, викладачі і студенти маркетингових факультетів.

«Харків незаслужено обділений увагою, - вважає віце-президент ВОО «PR ліга», генеральний директор Kiev Leading Media, головний редактор журналу «Український юрист» Сергій Лихоманенко. - Щороку в столиці проходять крупні маркетингові форуми, фестивалі, конференції, але Харків як друге за величиною місто України, ще жодного разу не організовував подібного масштабу заходи».

У ході заходу пройде ток-шоу «Виживуть лише найсильніші» за участю ТОП-спікерів фестивалю (Мартіна Аллеса, Максима Лазебника, Ірини Лилик, Євгена Ромата, Сергія Лихоманенка і Ростислава Касьяненка). Мартін Аллес, генеральний директор однієї з найбільших компаній в галузі комунікаційних послуг Ogilvy Group (USA), проведе майстер-клас для учасників. Потім запланована секційна робота на найактуальніші теми – антикризовий маркетинг, реклама, PR, креативні розробки. Роботу будуть регулювати найбільш авторитетні експерти в цих галузях.

А вже наприкінці дня відбудеться показ кращих рекламних роликів Європи за 20 років за версією міжнародного конкурсу EPICA і кращу телерекламу за версією Київського міжнародного фестивалю реклами 2009 - «Акули реклами».

Медиапорт