На Московському проспекті зіткнулися 4 машини

Чотири автомобілі – Suzuki, ВАЗ-2115, ВАЗ-21093 і Mitsubishi – зіткнулися в районі перетину Московського проспекту і Харківської набережної.

Аварія сталася вчора вранці. Як повідомили в міському відділі ДАІ, у ДТП постраждала водій Suzuki. Із струсом і забиттям плеча 28-річну дівчину відправили до лікарні швидкої і невідкладної допомоги.

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