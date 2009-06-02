ДТП на Салтівському шосе
12:58, 02 червня 2009Харьків
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Постраждали кілька чоловік
Сьогодні вранці на Салтівському шосе (у районі повороту на вул. Гвардійців Широнінців) трапилося ДТП.
Автомобілі ВАЗ-21099 і Nissan зіткнулися біля трамвайної лінії, через аварію зупинився рух трамваїв убік 602-го мікрорайону.
По Салтівському шосе у бік центру утворився затор, а на місці події було декілька машин швидкої допомоги.
Як повідомили в міському відділі ДАІ, в аварії постраждали кілька чоловік, хто саме поки що уточнити не змогли.
У центральній диспетчерській Міськелектротрансу повідомили, що рух трамваїв відновлений.
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